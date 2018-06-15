Трамп назвал время возможной встречи с Путиным

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться этим летом, передает УНН со ссылкой на AP.

Он также вновь заявил, что России должны разрешить вновь присоединиться к "Большой семерки".

Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в отстранении России, потому что, по его мнению, "президенту Обаме он (Путин - ред.) не нравился". Он добавил, что считает, что "гораздо лучше, если мы будем ладить" с Россией, чем "если мы этого не сделаем".

Трамп также обвинил экс-президента в аннексии Россией Крыма. Трамп считает, что это вина Обамы, поскольку "Путин не уважал президента Обаму".

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы понимали", - сказал он.

Напомним, 10 июня Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только президент США будет готов.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.