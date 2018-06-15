Во Львове водитель влетел в остановку

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во Львове пьяный водитель "протаранил" остановку общественного транспорта. Вследствие ДТП пострадал водитель автомобиля, который проезжал мимо ДТП, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня около 20.00 на улице Витовского во Львове.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля “Ауди”, 20-летний житель Ивано-Франковской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2.18 промилле), въехал в остановку общественного транспорта и повредил электроопору, в результате чего столб упал на автомобиль “Дэу Лано ”, который в это время проезжал рядом с местом ДТП.

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Водителя “Ланоса”, 29-летний львовянин, с ушибами был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он вернулся домой.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.