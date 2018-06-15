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Дресс-код к ЧМ-2018: в соцсети высмеяли образ Путина

Дресс-код к ЧМ-2018: в соцсети высмеяли образ Путина

КИЕВ. 15 июня. УНН. На открытии Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России во время выступления президента РФ Владимира Путина создавалось впечатление, что он стоит в "пушистом лифчике". Обман зрения создавали микрофоны с вентиляторами, что стояли перед российским лидером. Не обратить внимание на курьезный случай не смогли пользователи соцсети Twitter, передает УНН.

"Кто-то скажет Путину, что он выглядит так, будто одет в пушистый лифчик? Думаю, нет", - написал пользователь с ник-неймом Scott Ramsay.

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"Официальный дресс-код Чемпионата мира по футболу в России 2018: пушистые бюстгальтеры", - пишет Peperami Animal.

"Наконец президент Путин поддержал ЛГБТК сообщество, надев меховой бюстгальтер на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018", - отметил пользователь Aneurin Glyndwr.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Twitter, ЧМ-2018
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