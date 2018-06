Дресс-код к ЧМ-2018: в соцсети высмеяли образ Путина

КИЕВ. 15 июня. УНН. На открытии Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России во время выступления президента РФ Владимира Путина создавалось впечатление, что он стоит в "пушистом лифчике". Обман зрения создавали микрофоны с вентиляторами, что стояли перед российским лидером. Не обратить внимание на курьезный случай не смогли пользователи соцсети Twitter, передает УНН.

"Кто-то скажет Путину, что он выглядит так, будто одет в пушистый лифчик? Думаю, нет", - написал пользователь с ник-неймом Scott Ramsay.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Робби Уильямс удивил россиян неприличным жестом во время открытия ЧМ-2018

"Официальный дресс-код Чемпионата мира по футболу в России 2018: пушистые бюстгальтеры", - пишет Peperami Animal.

"Наконец президент Путин поддержал ЛГБТК сообщество, надев меховой бюстгальтер на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018", - отметил пользователь Aneurin Glyndwr.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. # WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v