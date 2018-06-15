В Ровенской области из-за стихийного бунта пострадали восемь полицейских

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время стихийного бунта местных жителей Ровенщины против бездействия правоохранительных органов в противодействии незаконной добычи янтаря-сырца между протестующими и полицией произошло столкновение. В результате за медицинской помощью обратились восемь полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НПУ в Ровенской области, передает УНН.

"По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских", - говорится в сообщении.

В пятницу, 15 июня, в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу "Киев-Ковель-Ягодин".

Как отмечается, протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции.

По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 345 и части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.

Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям и причиненных телесных повреждений полицейским в частности.

Напомним, 14 июня в Днепропетровской области двое патрульных полицейских подверглись нападению хулиганов. В результате был поврежден полицейский автомобиль.