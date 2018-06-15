Во Франции раскрыли резонансное убийство 30-летней давности и задержали подозреваемых

КИЕВ. 15 июня. УНН. Французские полицейские, которые вели расследование убийства, совершенного 30 лет назад, сообщили в четверг, что им удалось установить личность четырехлетней девочки, чье изуродованное тело было обнаружено на автомагистрали, передает УНН со ссылкой на AFP.

В августе 1987 года на обочине шоссе A10 в центре Франции было найдено тело девочки, завернутое в простыню. На вид ей было от трех до пяти лет, у нее были вьющиеся темные волосы и карие глаза. На теле были обнаружены признаки насилия: ожоги от утюга, переломы костей и следы человеческих укусов, вероятно оставленные женщиной. Следствие признало, что это был случай каннибализма, поскольку на теле не хватало плоти.

Тогда правоохранителям не удалось установить личность ребенка. Никто не заявил о его исчезновении. На улицах городов Франции был развешен фоторобот девочки, но никто не узнал ее.

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В 1997 году дело было объявлено нераскрытым. Девочку вспоминали в СМИ как "мученица с A10", а на ее могиле написали "Здесь покоится ангел"; люди регулярно меняют там цветы.

После 1997 года следователи делали несколько попыток возобновить расследование. В 2007 году было выделено ДНК из одежды и простыни, в которую был завернут ребенок. В 2012 году по стране снова были распространены изображения погибшей девочки, но это ни к чему не привело.

В 2016 году ДНК с места преступления совпали с генетическим материалом человека, который был задержан по другому делу, и его ДНК внесли в национальную базу. Мужчина оказался братом погибшей, через него следствие вышло на его родителей - пару марокканского происхождения. Они были задержаны 12 июня 2018 года в городе Орлеан по подозрению в убийстве, жестоком обращении с детьми и препятствию законному захоронению тела.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что отец девушки заявил, что она умерла от рук матери.