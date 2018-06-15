"Реал" оформил самый дорогой трансфер в истории Южной Америки

КИЕВ. 15 июня. УНН. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" договорился с "Сантосом" по трансферу с 17-летним атакующим полузащитником Родриго Гоэсом, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Сантос" и "Реала".

Бразильский клуб не разглашает суммы, но сообщает, что это самый дорогой трансфер Южной Америки.

Родриго присоединится к "Реалу" только в 2019 году, когда ему исполнится 18 лет. Сейчас игрок продолжит работать на благо "Сантоса".

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Примечательно, что, по сообщениям СМИ, "королевский клуб" заплатит бразильской стороне 54 млн евро.

Добавим также, в нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 встреч в чемпионате Бразилии, забил 5 раз и отдал 1 результативный пас.