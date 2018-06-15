Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 21:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
24345
Версия для печати

"Реал" оформил самый дорогой трансфер в истории Южной Америки

"Реал" оформил самый дорогой трансфер в истории Южной Америки

КИЕВ. 15 июня. УНН. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" договорился с "Сантосом" по трансферу с 17-летним атакующим полузащитником Родриго Гоэсом, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Сантос" и "Реала".

Бразильский клуб не разглашает суммы, но сообщает, что это самый дорогой трансфер Южной Америки.

Родриго присоединится к "Реалу" только в 2019 году, когда ему исполнится 18 лет. Сейчас игрок продолжит работать на благо "Сантоса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной Испании возглавит мадридский "Реал"

Примечательно, что, по сообщениям СМИ, "королевский клуб" заплатит бразильской стороне 54 млн евро.

Добавим также, в нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 встреч в чемпионате Бразилии, забил 5 раз и отдал 1 результативный пас.

Источник: УНН
Теги: футбол, трансферы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.