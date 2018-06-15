В Киеве эвакуировали персонал трех судов из-за квазиминирования

КИЕВ. 15 июня. УНН. Полиция Киева проверила анонимную информацию о заминировании трех районных судов и автомобиля, и выяснила, что она не соответствует действительности. Об этом сообщило ГУ НПУ в Киеве, передает УНН.

“Специалисты обследовали также три суда. Во время проверок из зданий были эвакуированы сотрудники учреждений и посетители. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено”, - заявил руководитель взрывотехнического управления киевской милиции Александр Денисюк.

Как отмечается, 15 июня на спецлинию 102 в дежурную часть столичной полиции позвонил неизвестный с информацией о том, что в автомобиле, припаркованном на улице Воздвиженской, находится взрывчатка. А через 15 минут в органы полиции поступило еще три анонимных сообщения о минировании трех районных судов.

По вызовам сразу выехали патрульные полицейские, работники взрывотехнической службы и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции. После тщательной проверки информация о взрывоопасных предметов в автомобиле на Подоле не подтвердилась.

Сведения о событиях зарегистрированы в журнале единого учета территориальных управлений полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников и привлечения их к ответственности. За совершенное им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 14 июня из-за “минирования” бизнес-центра в Киеве эвакуировали 2 тыс. человек.