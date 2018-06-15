Боевики с начала суток 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

КИЕВ. 15 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение текущих суток совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 7 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", - сообщили в штабе.

Так, в Донецкой области противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением.

Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточеный огонь из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника.

В темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. Вовремя открытый огонь заставил боевиков отказаться от своих намерений и отступить.

В течение суток отмечаются активные действия противника на Мариупольском направлении. По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалась из Саханки и соседних населенных пунктов, находящихся под временным контролем врага.

"В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в текущем году на Донбассе погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек.