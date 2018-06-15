Омбудсмен РФ заявила, что голодающий Сенцов прибавил в весе

КИЕВ. 15 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что голодающий украинский режиссер Олег Сенцов прибавил в весе, а также попросила допустить к нему врачей, предложенных украинской стороной. Об этом она заявила в пятницу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я направила запрос во ФСИН с просьбой допустить врачей, в том числе предложенных украинской стороной, ... для того, чтобы можно было провести вместе с нашими врачами независимую экспертизу и сказать о его состоянии здоровья. Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ: белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и на 2 кг прибавил", - пояснила Т.Москалькова.

Кроме того, ранее она заявила, что расценивает поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в колонию, где находится О.Сенцов вопреки прежним договоренностям, как ее личную инициативу.

Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.