Супругов, которое использовали 4-летнюю дочь для порнографических видео, арестовали

КИЕВ. 15 июня. УНН. Супругов, которые експлуататували 4-летнюю дочь для создания порнографического видео, арестовали. Им назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В пятницу, 15 июня, судья Октябрьского районного суда города Полтавы вынес решение в отношении семейной пары, которая эксплуатировала 4-летнюю дочь для создания порнографических материалов. Им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщили правоохранители.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, задержание супругов состоялось 13 июня в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона, - распространяли порнографические файлы с участием своей 4-летней дочери. Они вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.