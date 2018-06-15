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Суд разрешил отобрать биологические образцы у Вышинского

Суд разрешил отобрать биологические образцы у Вышинского

Кирилл Вышинский

КИЕВ. 15 июня. УНН. Херсонский городской суд вынес решение об отобрании биологических образцов для экспертизы у руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Сегодня Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство об отобрании у Вышинского биологических образцов", - сказали в пресс-службе.

В то же время в прокуратуре сообщили, что также 18 июня состоится судебное заседание в апелляционном суде Херсонской области по рассмотрению ходатайства от защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Согласно расписанию, что обнародованно на сайте суда, заседание запланировано на 11.30.

Ранее омбудмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что во время визита в Украину планирует встретиться с Вышинским.

Напомним, руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.

Как сообщал УНН, руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в государственной измене. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: УНН
Теги: суд, журналисты, государственная измена
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