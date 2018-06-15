Адвокат Сенцова: российского омбудсмена "троллят несуществующими новостями"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме, заявил, что российского омбудсмена Татьяну Москалькова "троллят несуществующими новостями". Об этом адвокат Дмитрий Динзе сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать обстановку таким образом", - написал Д.Динзе.

Также он добавил, что российского омбудсмена "троллят несуществующими новостями".

"Я обеспокоен тем, что очень уважаемую г-жу Москалькову кто-то троллит несуществующими новостями", - отметил адвокат.

Напомним, Т.Москалькова заявила, что голодающий с 14 мая Олег Сенцов не только не утратил в весе, но и добавил два килограмма.