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В Москве арестовали болельщицу из Перу

В Москве арестовали болельщицу из Перу

КИЕВ. 15 июня. УНН. Суд в Москве арестовал болельщицу из Перу. Об этом сообщает издание "Эхо Москвы", передает УНН.

"Суд в Москве арестовал болельщицу из Перу. Она была задержана на Красной площади за карманную кражу", - сообщает издание.

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Отмечается, что ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в первый день чемпионата мира по футболу российская полиция задержала в Москве известного британского активиста, выступающего за права ЛГБТ, Питера Тетчела за незаконный протест.

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Источник: УНН
Теги: Москва, Перу
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