В Крыму суд на два месяца продлил арест украинскому активисту Балуху
Владимир Балух
КИЕВ. 15 июня. УНН. Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
Решение огласила судья Татьяна Пиркало. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00.
Как сообщал УНН, 15 июня активисту стало плохо в зале суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали укол Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.
Раздольненский суд 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.
Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.
По информации украинского МИД, заключенный в аннексированном Крыму украинский активист находится в критическом состоянии.
Так, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.
После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года.
Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.
Активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.