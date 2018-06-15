В Крыму суд на два месяца продлил арест украинскому активисту Балуху

КИЕВ. 15 июня. УНН. Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

Решение огласила судья Татьяна Пиркало. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00.

Как сообщал УНН, 15 июня активисту стало плохо в зале суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали укол Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.

Раздольненский суд 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

По информации украинского МИД, заключенный в аннексированном Крыму украинский активист находится в критическом состоянии.

Так, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.

После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.

Активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.