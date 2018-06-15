Организатор открытия ЧМ-2018 попытался оправдать неприличный жест Робби Уильямса

КИЕВ. 15 июня. УНН. Один из организаторов церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России, хореограф Илья Авербух попытался объяснить неприличный жест, сделанный британским исполнителем Робби Уильямсом во время выступления, заявив, что, по его мнению, средний палец, который певец показал в камеру, не должен был обидеть русских, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Уильямс принял участие в 15-минутном шоу на московском стадионе "Лужники" в четверг перед первым матчем между Россией и Саудовской Аравией.

В тот момент, когда камера приблизилась к нему, 44-летний британец показал средний палец - жест, который многие считают неприличным в западной культуре.



"Никто не знает, что заложил Робби (в этот жест), но могу сказать, что во время репетиций он был очень профессиональный и приветливый. Я бы расценил это как ответ всем скептикам, которые критикуют его на родине, уверен, что это никакого отношения не имеет к нам или в сторону России. Думаю, что он мог этим показать свою силу, ведь Робби - большая звезда и имеет право делать, что считает нужным. Я, как хореограф, такого жеста ему не ставил, конечно", - сказал Авербух.

ФИФА и команда по связям с общественностью певца еще не ответили на запросы о комментарии.

Американский вещатель FOX Sports принес извинения зрителям за демонстрацию жеста.

"Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года была чрезвычайно важным событием, которое выпускала третья сторона и транслировал FOX. Когда это транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса, и мы просим прощения", - сказано в сообщении FOX Sports.