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Греция и Македония подпишут договор об изменении названия последней 17 июня - СМИ

Греция и Македония подпишут договор об изменении названия последней 17 июня - СМИ

КИЕВ. 15 июня. УНН. Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение по изменению названия бывшей югославской республики. Об этом изданию Reuters в пятницу сообщили источники, близкие к процессу изменения наименования, передает УНН.

Соглашение, которое встретило жесткое противодействие в обеих странах, будет подписано в регионе Преспа - озерном районе на границах Греции, Македонии и Албании.

Напомним, консервативная греческая партия "Новая демократия" в четверг, 14 июня, представила в парламенте Греции представление на голосование относительно вотума недоверия правительству Ципраса.

Ранее Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору о названии небольшой балканской страны.

Ранее сообщалось, что одна из главных оппозиционных партий Македонии, Внутренняя македонская революционная организация (VMRO-DPNE) - демократическая партия за македонское национальное единство, выразила протест по изменению названия страны на "Республика Илинденская Македония".

5 марта тысячи людей в столице Македонии вышли на улицы города в знак протеста против возможного изменения названия страны.

Как сообщал УНН, в феврале премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией.

Источник: УНН
Теги: Греция, Македония
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