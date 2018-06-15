В США отменят антидемпинговую пошлину на твердую аммиачную селитру из Украины

КИЕВ. 15 июня. УНН. В США по результатам проведенного пятилетнего просмотра было принято решение об отмене антидемпинговых мер на поставки из Украины твердой аммиачной селитры, которые были внедрены в сентябре 2001 года, передает УНН со ссылкой на Министерство торговли США.

Так, сообщается, что пересмотр пошлины было инициировано 1 мая, но заявления от внутренних производителей не поступили.

"1 мая 2018 Министерство торговли инициировало проведение пересмотров с целью отмены антидемпинговых мер на твердое сельскохозяйственное производство аммиачной селитры из Украины. Поскольку отечественные заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, Министерство торговли отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины", - говорится в заявлении ведомства.

Так, отмечается, что дата вступления в силу отмену - 12 июня 2018 года, в пятую годовщину со дня опубликования в Федеральном реестре последнего сообщения о продлении этого антидемпингового поручения.

Ведомство уточняет, что официальное сообщение об итогах пересмотра будет опубликовано 18 июня.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина была введена 12 сентября 2001 года в размере 156,29% по отношению некоторых украинских предприятий.

Напомним, 26 марта 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации.