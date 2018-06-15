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ЧМ-2018: Иран обыграл Марокко

ЧМ-2018: Иран обыграл Марокко

КИЕВ. 15 июня. УНН. В группе В состоялась встреча первого тура чемпионата мира с участием сборных Ирана и Марокко, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Иран попал под прессинг с начала матча. Позже команде удалось создать несколько моментов в контратаках. Первый тайм показал, что марокканцы имели беспрекословно лидерство - 63 процента владения мячом и 81 процент точности передач при всего лишь 55 у соперников.

Однако три очка достались иранцам. Победу принес автогол Бухаддуза в добавленное время - после подачи со штрафного он головой отправил мяч в угол ворот (0:1).

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Таким образом, Иран одержал вторую победу в истории выступления на чемпионатах мира. Зато в Марокко прервалась серия из 18 матчей без поражений, а также 6-ти в которых они не пропускали ни одного мяча.

Примечательно, что экс-"динамовец" Юнес Бельханда в составе марокканцев провел на поле все 90 минут.

Заметим, что Ашраф Хакими (19 лет и 223 дня) и Амин Арита (20 лет и 362 дня), выйдя сегодня на поле, стали самыми молодыми игроками сборной Марокко в истории ее выступлений на чемпионатах мира.

Как сообщал УНН, бойкот чемпионата мира по футболу, который стартовал в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: футбол, Марокко, Иран, ЧМ-2018
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