Десять игроков представят Украину на этапе Евролиги по пляжному футболу
КИЕВ. 15 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница назвал состав команды на первый отборочный этап Евролиги-2018, который пройдет с 22 по 24 июня в Азербайджане, информирует УНН со ссылкой на Киевскую ассоциации пляжного футбола.
Заявка “желто-синих” выглядит так:
Вратари — Виталий Сидоренко (команда “Артур Мьюзик”), Владимир Гладченко (“Гриффин”).
Полевые игроки — Игорь Борсук (“ХИТ”), Александр Корнейчук (“ХИТ”), Юрий Щерица (“Выбор”), Максим Войток (“Гриффин”), Роман Пачев (“CITY”), Дмитрий Медведь (“ХИТ”) Иван Глуцкий (“Артур Мьюзик”), Константин Макеев (“Артур Мьюзик”).
Накануне “сине-желтые” провели последнее на этой неделе тренировки, а в следующий раз соберутся 18 июня.
Отметим, что сборная Украины вылетит в Баку 21 июня, а уже на следующий день начнет официальный сезон матчем против седьмой команды мира по рейтингу FIFA/BSWW — сборной Швейцарии. Также наша национальная команда сыграет против еще одного лидера европейского пляжного футбола — Италии (пятая позиция в мировом рейтинге). А завершит этап в Баку сборная Украины 24 июня матчем против Германии (тридцать четвёртый место в мировом рейтинге).