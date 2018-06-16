Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 июня 2018 04:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3735
Версия для печати

Десять игроков представят Украину на этапе Евролиги по пляжному футболу

Десять игроков представят Украину на этапе Евролиги по пляжному футболу

КИЕВ. 15 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница назвал состав команды на первый отборочный этап Евролиги-2018, который пройдет с 22 по 24 июня в Азербайджане, информирует УНН со ссылкой на Киевскую ассоциации пляжного футбола.

Заявка “желто-синих” выглядит так:

Вратари — Виталий Сидоренко (команда “Артур Мьюзик”), Владимир Гладченко (“Гриффин”);

Полевые игроки — Игорь Борсук (“ХИТ”), Александр Корнейчук (“ХИТ”), Юрий Щерица (“Выбор”), Максим Войток (“Гриффин”), Роман Пачев (“CITY”), Дмитрий Медведь (“ХИТ”) Иван Глуцкий (“Артур Мьюзик”), Константин Макеев (“Артур Мьюзик”).

Накануне “сине-желтые” провели последнее на этой неделе тренировки, а в следующий раз соберутся 18 июня.

Отметим, что сборная Украины вылетит в Баку 21 июня, а уже на следующий день начнет официальный сезон матчем против седьмой команды мира по рейтингу FIFA/BSWW — сборной Швейцарии. Также наша национальная команда сыграет против еще одного лидера европейского пляжного футбола — Италии (пятая позиция в мировом рейтинге). А завершит этап в Баку сборная Украины 24 июня матчем против Германии (тридцать четвёртый место в мировом рейтинге).

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.