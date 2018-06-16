Капитан клуба испанской Сегунды арестован за договорные матчи

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Испании разгорелся скандал из-за участия в договорных футбольных матчах группы людей среди которых присутствует футболист Сегунды, передает УНН со ссылкой на Marca и El Mundo.

Полиция Испании арестовала группу лиц, подозреваемых в организации договорных матчей. Из списка 24-х персон значится и капитан ФК “Альмерия” Хорхе Морсильо.

32-летний центрбэк подозревается в организации договорного матча “Альмерия” — “Настик” в январе этого года. Спортсмен был задержан в аэропорту незадолго до вылета вместе с семьей в отпуск в Венеции.

Примечательно, что по материалам следствия, футболист обеспечил нужный результат для преступной группировки, занимающейся договорными в Сегунде Б и высшем женском дивизионе. Ее главарем считается Эмилио Пинто, который тоже был арестован на этой неделе.

Таким образом, арест сделал уроженца Валенсии первым профессиональным футболистом Примеры или Сегунды, который будет арестован за участие в договорных матчах.

Стоит отметить, что ранее Морсильо выступал за “Алавес” и “Райо Вальекано”.