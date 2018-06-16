Неймар: я не стою денег, которыми заплатил "ПСЖ"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар считает, что “Пари Сен-Жермен” заплатил слишком большую сумму за его услуги прошлым летом, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.

26-летний игрок считает, что ПСЖ переплатил за него “Барселоне”, но при этом признал, что всегда хотел считаться “особым” футболистом.

“Я не горжусь трансферной сумме, и не горжусь и тем, что я самый дорогой игрок в истории. Это всего лишь деньги. Я ничего с этим не могу сделать. Лично я бы меньше заплатил за самого себя. Я всегда хотел быть особенным. Это моя цель с юного возраста — даже с первого раза, когда я играл за клуб. Тогда мне было 11 лет. Может себе звучит, но с тех пор я стараюсь стать лучше каждый день и достичь вершину”, — отметил бразилец.

Заметим, что бразильский нападающий прошлым летом стал самым дорогим футболистом в истории, когда парижане активировали пункт о выкупе в его контракте с “Барселоной” за 222 млн. евро.

Добавим также, в первый сезон в составе парижан Неймар провел 30 встреч — 28 голов и 16 ассистов.