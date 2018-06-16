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Ряды ФК "Олимпик" покинули еще два игрока

Ряды ФК "Олимпик" покинули еще два игрока

КИЕВ. 16 червня.УНН. Представитель Украинской Премьер-лиги продолжает терпеть кадровые потери. С нового сезона за Донецк не будут выступать полузащитник Владимир Доронин и защитник Андрей Мищенко, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Обе стороны приняли решение расторгнуть контракты по обоюдному согласию. Доронин является воспитанником академии “Олимпика”, с небольшим перерывом выступал за дончан с 2010 года. На его счету 82 матча в футболке “олимпийцев”, 48 из которых он провел в УПЛ.

Мищенко вернулся в “Олимпик” зимой, однако провел в составе “Олимпика” только три матча в чемпионате Украины.

Заметим, что ранее состояние дончан покинули следующие футболисты: Иван Брикнер, Артем Щедрый, Руслан Кисель, Юрий Захаркив и Йосип Вукович.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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