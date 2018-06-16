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Суббота, 16 июня 2018, 03:21 • Сергей Куркович • 3630
Бывший скаут "Бенфики" стал руководителем селекционной службы "Шахтера"
КИЕВ. 16 июня. УНН. Экс-скаут лиссабонской “Бенфики” португалец Жозе Бота официально вошел в штаб донецкого “Шахтера”. Об этом сообщил генеральный директор донецкой команды Сергей Палкин на своей странице Facebook, передает УНН.
“Клуб заключил соглашение с новым руководителем селекционной службы — португальцем Жозе Бота. Жозе имеет десятилетний опыт успешной работы главным скаутом „Бенфики“. Уверен, он усилит наше направление скаутинга, выведет работу по поиску талантливых игроков на еще более высокий уровень”, — говорится в записи Палкина.
Отметим, что португальский специалист был скаутом “Бенфики” более десяти лет начиная с 2006 года.
Как сообщал УНН, бывший тренер “горняков” возглавил клуб французской Лиги 1.
Источник: УНН