ФК "Заря" допустили к выступлению в Лиге Европы

КИЕВ. 16 июня. УНН. В офис ФК “Заря” поступило официальное письмо от УЕФА в котором утвердительно говорится об участии футбольного клуба в Лиге Европы сезона 2018/19. Об этом сообщает пресс-служба луганчан, передает УНН.

“Учитывая все документы, которые были получены и изучены подробно, мы подтверждаем, что ваш клуб отвечает всем критериям допуска ... и мы информируем вас, что клуб допущен к соревнованиям УЕФА Лиги Европы сезона 2018/19”, — говорится в письме .

Отметим, что в рамках третьего квалификационного раунда и плей-офф, местом проведения игр должно стать стадион “Славутич Арена” в Запорожье. Место же проведения матчей группового этапа будет вынесен УЕФА позже и обозначены по итогам инспекции стадиона “Славутич Арена”.

Напомним, что в прошлом сезоне “Заря” уступила "Ворскле в борьбе за третье место занял четвертую строчку.