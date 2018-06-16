Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 16 июня 2018 05:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Патрульные в Киеве остановили нетрезвого водителя-дипломата
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5205
Версия для печати

ФК "Заря" допустили к выступлению в Лиге Европы

ФК "Заря" допустили к выступлению в Лиге Европы

КИЕВ. 16 июня. УНН. В офис ФК “Заря” поступило официальное письмо от УЕФА в котором утвердительно говорится об участии футбольного клуба в Лиге Европы сезона 2018/19. Об этом сообщает пресс-служба луганчан, передает УНН.

“Учитывая все документы, которые были получены и изучены подробно, мы подтверждаем, что ваш клуб отвечает всем критериям допуска ... и мы информируем вас, что клуб допущен к соревнованиям УЕФА Лиги Европы сезона 2018/19”, — говорится в письме .

Отметим, что в рамках третьего квалификационного раунда и плей-офф, местом проведения игр должно стать стадион “Славутич Арена” в Запорожье. Место же проведения матчей группового этапа будет вынесен УЕФА позже и обозначены по итогам инспекции стадиона “Славутич Арена”.

Напомним, что в прошлом сезоне “Заря” уступила "Ворскле в борьбе за третье место занял четвертую строчку.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.