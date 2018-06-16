Защитник сборной Украины покинул чешский ФК "Славия"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинский защитник Эдуард Соболь вернется в расположение донецкого “Шахтера” после проведенного сезона за “Славию”, сообщает УНН со ссылкой на сайт чешского клуба.

У футболиста закончился срок аренды и он вернется в расположение “оранжево-черных”.

Примечательно, что украинец пополнил состав пражской команды в августе прошлого года. В крайнем сезоне футболист сыграл в составе “Славии” 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Добавим также, в сезоне 2017/18 годов Соболь провел пять поединков под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины.