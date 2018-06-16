Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны в медицинских целях

КИЕВ. 16 июня. УНН. Законопроект о легализации использования марихуаны в медицинских целях одобрен парламентом Португалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Publico.

“Регулирование терапевтического использования каннабиса ни при каких условиях не может использоваться для узаконивания или поощрения его рекреационного использования”, — заявила депутат Карла Круз.

Она отметила, что по решению парламента не будет сокращения государственного финансирования программ по профилактике наркомании.

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В документе, принятом парламентариями, говорится, что для использования марихуаны в медицинских целях нужно будет получить рецепт от врача. Причем выдавать его будут только в том случае, если другие методы лечения неблагоприятно влияют.

Количество стран мира, которые позволяют употреблять марихуану в медицинских и оздоровительных целях, постоянно растет. Многие американских штатов также просматривают законодательство в этом наркотика. Так 8 июня в Сенате Канады проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны в стране. Решение было принято 52 голосами за. 30 человек проголосовали против и один воздержался.