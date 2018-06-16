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Горбулин: Кремль готовит год террора в Украине

Горбулин: Кремль готовит год террора в Украине

Владимир Горбулин

КИЕВ. 16 июня. УНН. Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год террора — против мирных регионов, против уязвимых целевых групп, в том числе детей. Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направленно на действующую власть, с которой, безусловно, и основной спрос. Об этом в своей статье в "Зеркале недели" написал директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин, передает УНН.

По его мнению, всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну".

"Ради них всё и затевается. Ради страха украинских граждан и неопределенности. Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное - не бояться, как говорил в свое время Папа Римский Иоанн Павел II борцам с российским коммунизмом. Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - отметил эксперт.

Напомним, США призвали РФ положить конец насилию на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, терроризм, Кремль
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