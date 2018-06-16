Эйфелевую башню собираются оградить пуленепробиваемым стеклом

КИЕВ. 16 июня. УНН. Эйфелеву башню во французской столице Париже собираются защитить пуленепробиваемым стеклом, чтобы обезопасить от террористических атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Вокруг знаменитой башни в июне 2016 года были размещены временные защитные барьеры, которые теперь заменят постоянным заграждением.

Пуленепробиваемые стеклянные стены толщиной 6,5 см собираются установить с двух сторон достопримечательности, две другие будут ограждены решётчатым металлическим забором высотой 3,24 м - сотая высоты башни.

Кроме того, для предотвращения атак с помощью транспортных средств перед стеклянными стенами в качестве дополнительной защиты будут установлены 420 специальных блоков.

Установку заграждения общей стоимостью около 35 миллионов евро собираются завершить в середине июля.

Напомним, в Париже решили демонтировать колесо обозрения возле Эйфелевой башни.