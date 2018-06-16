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Задержания коррупционеров не приведут к стратегическим изменениям в государстве - Сытник

Задержания коррупционеров не приведут к стратегическим изменениям в государстве - Сытник

КИЕВ. 16 июня. УНН. Аресты и задержания коррупционеров не приведут к стратегическим изменениям в государстве. Об этом во время встречи с молодежью заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Аресты и задержания не имеют эффекта, который привел бы к стратегическим изменениям в государстве. Каждый гражданин должен в первую очередь следить за тем, не нарушают ли его действия закон", - заявил Сытник.

Напомним, Сытник заявил, что поправка в закон о Высшем антикоррупционном суде об апелляции может все отмотать назад.

Ранее общественные активисты заявили, что в обнародованном тексте закона об АКС появилась норма, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в созданном Антикоррупционном суде.

В профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма об апелляции соответствует заключению экспертов Венецианской комиссии.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Антикоррупционный суд, НАБУ, Артем Сытник
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