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Швейцарские фанаты по дороге на ЧМ-2018 в России чуть не заехали в ОРДО

Швейцарские фанаты по дороге на ЧМ-2018 в России чуть не заехали в ОРДО

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины. Об этом сообщила волонтер Анна Домбровская на своей странице в Facebook, передает УНН.

"И о футболе! Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины. Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк", - рассказала она.

По словам волонтера, ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке.

"Вот интересно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? ​​У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018! Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону", - добавила она.

Напомним, в России избили фанатов из Франции.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Россия, Донбасс, ЧМ-2018
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