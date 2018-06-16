СМИ заявили о возможной встрече Трампа и Путина в июле

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле. При этом ранее советники Трампа игнорировали его пожелания встретиться с Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post, передает УНН.

"Ожидается, что президент Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующем месяце, пока будет находится в Европе на саммите НАТО", - сообщает издание со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника из американской администрации и двух дипломатов, знакомых с его графиком.

Указано, что на подтверждение этих планов Трамп заявил в пятницу, что "возможно" он встретится с Путиным этим летом.

Толчок к взаимодействию с Кремлем следует за месяцами подталкивания к этому Трампом, который столкнулся с сопротивлением со стороны высокопоставленных политических советников и дипломатов, ставящих под сомнение ценность встречи с Путиным и опасающихся, что встреча тет-а-тет может бросить тень на саммит НАТО в Брюсселе, отмечает издание.

Сообщается, что интерес президента США к встрече с Путиным получил огласку в марте, после того, как "Кремль сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером направил ему приглашение". Американские чиновники сообщили, что Трамп просил своих помощников провести двустороннюю встречу с тех пор, как он встретился с Путиным во Вьетнаме в ноябре в кулуарах экономического саммита.

"После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это", - сказал один из американских чиновников.

При этом, как сообщается, ключевые советники в Совете национальной безопасности Белого дома выступали против идеи такой встречи и заявили, что не рассматривают интерес Трампа к саммиту как приказ о его органзиции.

"Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он этот вопрос снова", - сказал американский чиновник.

Между тем, посол США в России Джон Хантсман организовывает визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву, пишет издание.

Напомним, 10 июня Путин заявил, что может встретиться с Трампом, как только президент США будет готов.

Как сообщал УНН, Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.