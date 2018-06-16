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Под Авдеевкой ранен украинский военный

Под Авдеевкой ранен украинский военный

КИЕВ. 16 июня. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны Максим Праута, передает УНН.

"В результате вражеского обстрела опорного пункта вблизи Авдеевки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Он доставлен в один из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказал он.

Всего в течение минувших суток на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов позиций ВСУ, из них 12 - на луганском направлении и 24 - на донецком. Украинский военным 15 раз приходилось открывать огонь.

Напомним, в связи с тем, что боевики на Донбассе прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда со стороны Горловки, работу КПВВ "Майорское" приостанавливают.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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