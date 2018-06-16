Омбудсмен Украины в России поехала встретиться с Карпюком

КИЕВ. 16 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова едет в российский город Владимир, где за решеткой удерживают украинца Николая Карпюка, чтобы встретиться с ним. Об этом Омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Россия затягивает процесс посещения мной украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ. Если были договоренности двух президентов - Петра Порошенко и Владимира Путина - о предоставлении возможности посетить наших граждан в местах несвободы, если есть политическая воля, то надо уменьшить сроки прохождения всех документов", - отметила она.

По словам Омбудсмена, сегодня происходит такая переписка с украинскими консульскими службами и с ней, чтобы затянуть процесс посещения политзаключенных.

"Сейчас мы едем в город Владимир, где удерживается украинец Николай Карпюк. Мы договорились еще в четверг о визите к Николаю Карпюку. Но сегодня, когда вернулись из города Салихард, наше посольство получило письмо, якобы они не успевают согласовать процедуры согласно консульской конвенции. Поэтому представители консульства не смогут встретиться с Николаем Карпюком. Пока там ничего не написано обо мне как Уполномоченном. Поэтому мы едем и будем подавать заявление в соответствии со ст. 89 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. На таких условиях российским законодательством предусмотрена возможность визита к Николаю Карпюку", - добавила Денисова.

Удерживаемые в РФ Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил.

Напомним, украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где содержат в колонии Олега Сенцова, 15 июня, но ей не дали увидеться с украинцем.

Сегодня омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, который находится в омской колонии.