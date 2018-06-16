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Порошенко и Макрон договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате"

Порошенко и Макрон договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате"

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АП.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сообщили в пресс-службе АП.

Президент Украины, как отмечается, также призвал "усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".

Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", добавили в АП.

"Собеседники также обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и Украина-НАТО, которое состоятся в июле в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Порошенко и Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом, указали в пресс-службе Главы государства.

Напомним, в МИД рассказали, когда состоится саммит лидеров стран "нормандской четверки".

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Петр Порошенко, Эммануэль Макрон
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