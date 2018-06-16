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В Киеве начался мотофестиваль

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В Киеве начался мотофестиваль
В Киеве начался мотофестиваль

КИЕВ. 16 июня. УНН. В столице на выходных проходит мотофестиваль "MotoOpenFest", передает УНН.

Сегодня несколько сотен мотоциклистов проехали по центральным улицам Киева на своих "железных конях". Колонну сопровождали полицейские и медики, а также машина, из которой звучала альтернативная музыка.

Фестиваль "MotoOpenFest" проходит 16 и 17 июня на территории парка "Муромец" и на территории экстрим-парка "X-Park".

Оранизаторы анонсировали в пределах фестиваля много гитарной музыки, заезды на мотоциклах, конкурс красоты, выставку мотодиллеров.

Напомним, 16 и 17 июня метро в Киеве будет работать на час дольше в связи с проведением фестиваля "MotoOpenFest".

Источник: УНН
Теги: фестиваль
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