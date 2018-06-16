Украинскому Омбудсмену в РФ отказали во встрече с Карпюком

КИЕВ. 16 июня. УНН. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось сегодня провести встречу с удерживаемым в России украинцем Николаем Карпюком. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Подала заявление в Владимирский Централ на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как Уполномоченного, ни как частного лица. Как Уполномоченного меня не могут допустить, поэтому что не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилась подача заявления", - сообщила Денисова.

По словам Омбудсмена, при этом руководитель учреждения заверил ее, что ее заявление начнут рассматривать уже в начале недели.

Напомним, 16 июня Денисова поехала в российский город Владимир, где за решеткой удерживают украинца Николая Карпюка, чтобы встретиться с ним.