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Порошенко в очередной раз призвал Кремль освободить украинских политзаключенных

Порошенко в очередной раз призвал Кремль освободить украинских политзаключенных

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал российские власти освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Президента в Twitter.

"Весь мир стал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим. Требуем от Кремля свободы украинским политзаключенным!" - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой Глава государства призвал "усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".

Источник: УНН
Теги: Россия, Кремль, политзаключенные, Петр Порошенко
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