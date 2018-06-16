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Петиции против повышения пенсионного возраста в РФ собрали около 800 тыс. подписей

Петиции против повышения пенсионного возраста в РФ собрали около 800 тыс. подписей

КИЕВ. 16 июня. УНН. Под петициями против повышения пенсионного возраста в России подписались около 800 тысяч человек. Такого результата удалось достичь всего за несколько дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы". 

Основной сбор подписей идет на двух порталах – Change.org и "Российская общественная инициатива". Петиция на первом из них набрала уже около 750 тысяч подписей. В тексте документа утверждается, что поднимать пенсионный возраст необязательно, а проблему финансирования можно решить другим способом.

Голосование на "Российской общественной инициативе" намного сложнее и доступно только для россиян. В тексте петиции на этом портале повышение пенсионного возраста названо незаконным, антиконституционным и нарушающим права человека.

Документ набрал около 19 тысяч голосов "за" и 400 "против". Еще одна похожая инициатива собрала почти 30 тысяч подписей "за".

Для рассмотрения их властями нужно набрать не меньше 100 тысяч голосов.

Напомним, 16 июня правительство РФ заявило о внесении на рассмотрение российской госдумы проекта закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.

Источник: УНН
Теги: Россия, пенсионный возраст, петиция
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