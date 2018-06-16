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Украинцы в Париже провели акцию в поддержку узников Кремля

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Париже представители украинской диаспоры провели акцию в поддержку украинских заложников в России. Об этом в своем Facebook написала активистка Виталия Рикард, передает УНН.

"Наша демонстрация за освобождение всех 70 украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму - среди которых Сенцов, Кольченко, Клых, Сущенко, Балух - из них 5 человек голодают!" - написала Рикард.

Активисты держали в руках портреты украинских политзаключенных, плакаты с призывами к их освобождению, украинские и французские флаги, также раздавали листовки. Кроме того, они спрашивали у прохожих, не знают ли те о удерживаемых в РФ и Крыму украинцах. По их словам, многие прохожие были заинтересованы.

Напомним, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и 35 других стран обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой обсудить дело заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и десятков других украинских политзаключенных во время переговоров с российским президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, акция, политзаключенные, Акция
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