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В Афганистане произошел взрыв, погибли 20 человек

В Афганистане произошел взрыв, погибли 20 человек

КИЕВ. 16 июня. УНН. В провинции Нангархар в Афганистане произошел взрыв, в результате которого погибли 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

Сообщается, что взорвалась машина во время того, как боевики группировки "Талибан" и военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан. "Талибы" накануне объявили о начале перемирия.

Отмечено, что ответственность за взрыв на себя пока никто не взял. Местные СМИ отмечают, что в этом районе орудуют боевики группировки "Исламское государство".

Напомним, Пентагон заявил, что силы "ИГ" концентрируются в Афганистане в трех провинциях.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан
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