В Мариуполе отмечают День освобождения города

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 июня. УНН. Праздник по случаю четвертой годовщины освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований, который начался проходом колонны бронетехники и военнослужащих, проходит в городе, сообщает корреспондент УНН.

В рамках празднования военнослужащие, правоохранители и жители города получили награды МВД - "Огнестрельное оружие", "За отвагу в службе", "За отличие в службе", "Защитнику Мариуполя" и почетные грамоты.

Сейчас в центре города проходят выставки фотографий и военной техники. Также горожан ждут соревнования по функциональному многоборью "Сильная Нация", различные образовательные секции, фудкорты. А вечером пройдет концерт с участием ТНМК, Кристины Соловий, "Ролликс" и The Doox.

Добавим, украинские силы освободили Мариуполь от боевиков в июне 2014 года. С тех пор каждый год в городе празднуют День освобождения Мариуполя.