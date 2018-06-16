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В Мариуполе отмечают День освобождения города

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 июня. УНН. Праздник по случаю четвертой годовщины освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований, который начался проходом колонны бронетехники и военнослужащих, проходит в городе, сообщает корреспондент УНН.

В рамках празднования военнослужащие, правоохранители и жители города получили награды МВД - "Огнестрельное оружие", "За отвагу в службе", "За отличие в службе", "Защитнику Мариуполя" и почетные грамоты.

Сейчас в центре города проходят выставки фотографий и военной техники. Также горожан ждут соревнования по функциональному многоборью "Сильная Нация", различные образовательные секции, фудкорты. А вечером пройдет концерт с участием ТНМК, Кристины Соловий, "Ролликс" и The Doox.

Добавим, украинские силы освободили Мариуполь от боевиков в июне 2014 года. С тех пор каждый год в городе празднуют День освобождения Мариуполя.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Донбасс
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