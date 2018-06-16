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В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Вблизи поселка Маломихайловка в Днепропетровской области загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на поле с озимой пшеницей. В настоящее время пожар, который уничтожил 4 га травы и посевов, ликвидировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре спасатели получили 16 июня в 14:20. На месте спасатели установили, что пожар возник на открытой территории - горела сухая трава.

Однако на момент прибытия пожарных, пламя уже перекинулось на поле с озимой пшеницей.

Земледельцы с помощью сельскохозяйственной техники опахали охваченный пламенем участок поля, чем сделали невозможным дальнейшее распространение огня. Спасатели, в свою очередь, провели оперативные действия по ликвидации возгорания.

Пожар локализован в 15:20 и ликвидирован в 15:35.

"Огнем уничтожено сухую траву и посевы озимой пшеницы на площади 4 га", - добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Херсонской области произошел масштабный степной пожар.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары
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