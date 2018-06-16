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СМИ: Манафорту в американской тюрьме назначили VIP-камеру

СМИ: Манафорту в американской тюрьме назначили VIP-камеру

Пол Манафорт

КИЕВ. 16 июня. УНН. Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которого накануне федеральный судья посадила за решетку, провел свою первую ночь в федеральной тюрьме в американском штате Вирджиния, где его местонахождение определено как "VIP". Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Манафорт находится под стражей в тюрьме Northern Neck Regional Jail в городе Ворсоу в Вирджинии, в примерно 90 милях от столичного Вашингтона.

"Он - весьма именитый узник (VIP: Very Important Prisoner)", - пишет издание.

Указано, что Манафорта посадили в тюрьму в пятницу в 20:22 по местному времени.

15 июня федеральный судья Эми Берман Джексон отменила предыдущее решение, согласно которому Манафорт мог под домашним арестом оставаться на свободе под залогом до начала судебного процесса. Судья объяснила свое решение тем, что против Манафорта выдвинули обвинения в попытках навязать контакты со свидетелями в его будущем судебном процессе, и попытках повлиять на них.

Президент Трамп назвал очень жестким и нечестным заключение под стражу Пола Манафорта.

Источник: УНН
Теги: США, тюрьма, Пол Манафорт
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