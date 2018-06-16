СМИ: в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов

КИЕВ. 16 июня. УНН. В центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов и сбил нескольких человек. Об этом сообщает российское издание "Эхо Москвы".

"В центре Москвы таксист въехал в группу пешеходов, сбив несколько человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, известно о пяти раненых, возможно, их количество возрастет.

Ранее СМИ сообщали, что террористическая группировка "Исламское государство" планирует осуществить ряд терактов в России во время проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Напомним, ранее в России фургон въехал в людей, есть погибший.