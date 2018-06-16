В день Марша равенства центр Киева перекроют

КИЕВ. 16 июня. УНН. В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве, 16 июня с 18:00 по 17 июня до окончания мероприятий перекроют движение транспорта в центре столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Перекрытие движения транспорта будет действовать на следующих участках дороги:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул. Бассейной (реверсивное движение).

Кроме того, в КП "Киевпастранс" сообщили, что будет изменено движение тролейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114 А, 118.

Напомним, 17 июня 2018 года в Киеве состоится Марш равенства, в котором примут участие ориентировочно 5000 человек.