РФ продолжает свою "игру": в МИД протестуют из-за недопуска Омбудсмена к Карпюку

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу недопуска Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к заключенному в России украинцу Николаю Карпюку. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, Омбудсмену Л.Денисовой отказали во встрече с Н.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила Беца.

Напомним, 16 июня Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой не удалось провести встречу с удерживаемым в России украинцем Николаем Карпюком, ее не пустили к нему в тюрьму.

Это уже не первый раз, когда Денисову не пускают к украинцам за решеткой в ​​РФ. 15 июня украинский омбудсмен отправилась на Ямал, где удерживают в колонии Олега Сенцова, но ей не дали увидеться с украинцем.