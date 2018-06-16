В России пообещали заключенному Штыбликову видео-разговор с семьей

КИЕВ. 16 июня. УНН. Заключенному в России украинцу Дмитрию Штыбликову позволили видео-разговор с семьей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Украины по правам человека.

"Дмитрий Штыбликов выглядит хорошо, жалоб не высказывает. Он находится с мая 2018 года в одиночной камере. Имел несколько дисциплинарных взысканий. Татьяна Москалькова договорилась об организации видео-разговора с семьей Дмитрия Штыбликова, проживающей в АР Крым", - сообщил и.о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов, который вместе с Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова посетили Штыбликова в Омске.

Указано, что Штыбликов написал заявление в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания. А также попросил рассмотреть возможность предоставления ему материальной помощи в установленном законодательством порядке, по предложению консула Украины.

Напомним, уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласовать программу дальнейших действий.