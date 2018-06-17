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Во время наезда такси на пешеходов в Москве пострадал украинец - ТАСС

Во время наезда такси на пешеходов в Москве пострадал украинец - ТАСС

КИЕВ. 16 июня. УНН. В результате наезда на людей в Москве 16 июня травмы получили 8 человек, среди пострадавших есть один гражданин Украины. Об этом сообщает центральное государственное информационное агентство России “ТАСС” со ссылкой на источник в экстренных службах, информирует УНН.

Источник в экстренных службах РФ сообщил, что после ДТП в медицинское учреждение доставлены трое иностранцев и две россиянки.

“Два гражданина Мексики, один — Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка”, — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.

Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов. Московская полиция заявила, что семь человек пострадали.

Источник: УНН
Теги: Москва, такси
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