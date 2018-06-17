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Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила на старте турнира на Кипре

Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила на старте турнира на Кипре

КИЕВ. 16 июня. УНН. Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3×3 одержала первую победу на “Limassol Challenger”, одолев в матче группового этапа хорватский Загреб. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Украинцы активно пошли вперед и первыми открыли счет. Довольно быстро наши вышли вперед на три очка. Однако соперник дальним попаданием сократил отставание — 3:4. “Желто-голубые” все время заставляли соперника догонять. После половины игрового времени наши оторвались уже на четыре очка — 9:5.

Несмотря на усталость, украинском на заключительных минутах удалось отбить довольно настойчивые попытки соперника спасти матч. Так первая победа на Кипре — 19:14.

Окончательное положение после первого игрового дня выяснится после заключительных матчей в группах. В частности, в группе А еще сыграют команды Сербии и Хорватии.

Добавим, что в первом матче украинцы с минимальной разницей уступили сербам.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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